Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Defne'deki sahra hastanesine ziyaretler yapılmaktadır
Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Defne ilçesinde İtalyanlar tarafından kurulan sahra hastanesinin, günlük telefon görüşmelerinin yanı sıra iki günde bir ziyaret edildiğini bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlükten, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın sosyal medya hesabından, "Defne'de İtalyanlar tarafından kurulan sahra hastanesine Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel dışında hiçbir yetkilinin gelmediği" iddiası üzerine açıklama yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ülkeden arama-kurtarma ve tıbbi yardım taleplerinin alındığı, bunların Bakanlıkça Dünya Sağlık Örgütü ile değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Atatürk Stadyumu'nun İtalya tarafından kurulacak sahra hastanesi için uygun olabileceği öğrenilmiş, Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgeye bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile yüz yüze görüşülmüş, seyyar hastane kurulum amacımız paylaşılmıştır.
Sayın Belediye Başkanı, Hatay'da sağlam kalan tek stadyumun burası olduğunu ve hastanenin, futbol müsabakalarının yapılmasını engelleyeceğini, profesyonel ve amatör düzeyde bir çok müsabakanın halen devam ettiğini ifade etmiştir. Bakanlığımız yetkililerince kendilerine futbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiği, hastanenin mevcut koşullar itibarıyla futbol müsabakalarından daha önemli olduğu vurgulanmıştır. Konu Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat aracılığıyla Hatay Valisi'ne aktarılmış ve İtalyan sahra hastanesinin Defne Atatürk Stadyumu'na kurulması konusunda gerekli valilik oluru alınmıştır."
Bunun üzerine öncelikle İtalyan ekiple stadyumda gerekli değerlendirmelerin yapıldığı, İskenderun Limanı'nda bekleyen sahra hastanesi malzemelerinin hızlı bir şekilde Defne Atatürk Stadyumu'na nakledildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üç günlük kurulum sürecinin ardından söz konusu hastane 18 Şubat'ta sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Bu süreçte, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Defne İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz Güzelyurt ile birlikte rutin ziyaretler yapılmış, gerekli destek sağlanmıştır.
Hastanenin sağlık hizmeti vermesiyle birlikte hem İtalyan sağlık personelinin uyumu hem de vatandaşlarımızın hastanelerde Türk sağlık personeli ile olan alışkanlıklarını devam ettirmek amacıyla 1 doktor 2 paramedik olmak üzere 3 Türk sağlık personeli de hastanede ayrıca görevlendirilmiştir. Ayrıca 112 ekiplerince iki ambulans hastanede görevlendirilmiştir. Tüm bu süreçlerde, İtalya tarafından kontak noktası olarak belirtilen Guiseppe Lepri ve hastanenin medikal direktörü Mario Raviolo ile günlük telefon görüşmeleri ve iki günde bir rutin fiziki hastane ziyaretleri yapılmaktadır. Hastane en son 20 Şubat saat 16.00'da ziyaret edilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.