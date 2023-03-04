Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Asrın felaketi

Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet şehirlerine koşup binlerce insanın imdadına yetişen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.03.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük." mesajına yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma ve POLSAN deprem bölgesine 1000'er tır daha su gönderecek
İzmit Belediyesporlu taraftarlar, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla doldurdu
Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 89 bin 676 bağımsız bölüm tespit edildi
60 saniyede bugün (04 Mart 2023)
Kilis'te depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1124 yaralının tedavisi sürüyor

Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

Emekli polis memuru Tokuşoğlu depremin yaralarını dayanışma ile sarıyor

Emekli polis memuru Tokuşoğlu depremin yaralarını dayanışma ile sarıyor
AFAD, konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı

AFAD, konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı
Askeri fabrikalarda üretilen konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor

Askeri fabrikalarda üretilen konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet