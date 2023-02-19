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Dünya, Asrın felaketi

Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Rusya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 19.02.2023
Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Moskova

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu bildirildi.

Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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