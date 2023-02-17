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Dünya, Asrın felaketi

Rodos ve İstanköy'deki soydaşlar, depremzedeler için yardım göndermeye devam ediyor

Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle Rodos ve İstanköy'de soydaşların kurduğu derneklerce toplanan yardım malzemeleri, Rodos Başkonsolosluğu koordinasyonunda depremzedelere gönderilmeye devam ediyor.

Ayhan Mehmet   | 17.02.2023
Rodos ve İstanköy'deki soydaşlar, depremzedeler için yardım göndermeye devam ediyor

Gümülcine

Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür ve Kardeşlik Derneğinin topladığı yardımların bir kısmı Fethiye ve Marmaris'e gönderilmek üzere 2 ayrı feribota yüklendi.

Feribotlar, TSİ 16.30'da Rodos'tan hareket edecek.

Adalardaki yardım kampanyalarına, soydaşlarla birlikte çok sayıda STK, okul, belediyeye bağlı kuruluşlar ve münferit olarak Yunan vatandaşları da katkı sağlıyor.

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