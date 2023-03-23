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Gündem, Asrın felaketi

Rauf Bey Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti

Karadeniz Holding'e ait 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait Gemi Kurtaran Gemisi ile yedeklenerek İskenderun'a gönderildi.

Sıtkı Yıldız  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Rauf Bey Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti

Yalova

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası bölgeye insani yardım sağlamak amacıyla iki acil yardım gemisinden Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'ı İskenderun limanına gönderen Karadeniz Holding, ikinci gemisi Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentini de yola çıkardı.

KEGM'ye ait Gemi Kurtaran Gemisi ile yedeklenerek yola çıkan Rauf Bey gemisinin de İskenderun limanında depremzedelere hizmet vereceği belirtildi.

Yaşam alanlarının yanı sıra çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanlarını barındıran yaşam kenti, ayrıca 500'ün üzerinde öğrenci için 20 derslik, bilgisayar laboratuvarı, poliklinik, revir ve 20 kişilik yataklı tedavi alanına sahip.


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