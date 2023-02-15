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Ekonomi, Asrın felaketi

PTT, deprem bölgesine yardım ulaştırma ve bankacılık faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor

PTT AŞ, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere yardımların ulaştırılması için lojistik desteğin yanı sıra bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için Mobil PTT araçlarıyla hizmet sağlıyor.

Merve Özlem Çakır   | 15.02.2023
PTT, deprem bölgesine yardım ulaştırma ve bankacılık faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor

Ankara

AA muhabirinin PTT AŞ'den edindiği bilgiye göre, şirket, depremlerden etkilenen illerin yaralarını sarmak için kurumlarla işbirliği halinde hizmetlerini sürdürüyor.

Depremzede vatandaşlar için ücretsiz kargo hizmeti sunan PTT, gönderileri ivedilikle bölgeye ulaştırıyor.

Bunun yanı sıra bölgede bulunan vatandaşların bankacılık işlemlerinde yaşadıkları sorunlara odaklanan şirket, deprem bölgesinde bulunan ATM'lere nakit ikmal işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 7 Şubat'ta başlayan "sosyal yardım ödemeleri"nin vatandaşlar tarafından alınabilmesini sağlayan kuruluş, vatandaşların nakit ihtiyaçları ve bankacılık işlemlerinde olası mağduriyetlerin de önüne geçiyor.

PTT, depremzede vatandaşların bankacılık işlemlerini devam ettirebilmesi için Mobil PTT araçlarıyla depremden etkilenen yerlerde hizmet veriyor. Bu çerçevede şirket, Adana'da 1, Adıyaman'da 5, Diyarbakır'da 3, Gaziantep'te 7, Hatay'da 6, Kahramanmaraş'ta 7, Malatya'da 2, Osmaniye'de 4 ve Şanlıurfa'da 4 mobil araçla vatandaşlara hizmet sağlıyor.

Lojistik destek çalışmaları

PTT AŞ, AFAD ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında depremden etkilenen illere lojistik destek sağlamayı da sürdürüyor. Depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren AFAD Başkanlığına ait 27 il deposu ile 53 destek deposundan, depremden etkilenen 10 ile binlerce tır barınma malzemesi (çadır, yatak seti, ısıtıcı, battaniye ve mutfak gereçleri) sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca valilikler tarafından yapılan kurumsal görevlendirme taleplerine gerekli destek ve yardımlar sağlanırken bu kapsamda 1101 yatak ve 529 odalı PTT AŞ’ye ait misafirhaneler valiliklere tahsis edildi.

Afet bölgesinde incelemelerde ve çalışmalarda bulunmak üzere PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten başta olmak üzere, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla bir heyet oluşturulurken görevlendirilen 500’den fazla personel ve 1294 araç bölgede yardım faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor.

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