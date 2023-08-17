Dolar
27.10
Euro
29.48
Altın
1,896.10
ETH/USDT
1,797.40
BTC/USDT
28,585.00
BIST 100
7,735.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kuzey Anadolu Fayı'nın 1939 Erzincan Depremi'nden bu yana batıya doğru kırılarak stresini transfer ettiğini bildirdi.

Mustafa Güngör  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir

İzmir

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Sözbilir, bu depremden 24 yıl sonra 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin Türkiye'nin jeolojik konumu itibarıyla deprem tehlikesi en yüksek ülkelerden bir tanesi olduğunu bir kez daha kanıtlandığını belirtti.

Türkiye'de 1999 Depremleri öncesinde de can ve mal kaybına neden olan çok sayıda yıkıcı deprem yaşandığını anımsatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu depremleri üreten farklı illere dağılmış 485 diri fayın yanı sıra denizlerimizde de çok sayıda diri fay mevcut. Yıkıcı depremlerin önemli bir bölümü Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu içindeki fay segmentleri tarafından üretilmiş. Kuzey Anadolu Fayı, 1939 Erzincan Depremi'nden beri batıya doğru kırılacak şekilde stresini transfer etmekte. 1999 Kocaeli ve Düzce depremleri bu fayın ürettiği son yıkıcı depremler niteliğinde. Bilim insanlarının önemli bir bölümü bundan sonraki kırılmanın Kumburgaz Segmenti üzerinde olacağını düşünüyor. Tabii ki bu deprem yakın zamanda gerçekleşirse sadece İstanbul değil Marmara denizine kıyısı olan tüm iller etkilenir. Fakat Türkiye'nin değişik illerinde 1999 Depremleri'nden sonra çok sayıda yıkıcı deprem oldu. 2011 Van, 2020 Elazığ ve Sisam-İzmir depremleri ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri İstanbul dışında da depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor."

Sözbilir, özellikle İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Çanakkale, Afyon, Kayseri ve Adana gibi çok sayıda diri fay içeren illerle, Kahramanmaraş depremlerinde kırılan fayların uçlarındaki Savrun Fayı, Malatya Fayı, Palu Fayı, Ölüdeniz Fayı, Adıyaman Fayı, Güneydoğu Anadolu Bindirmesi ve Orta Anadolu -Ecemiş Fayı gibi faylar üzerinde de stres birikiminin devam ettiğini aktardı.

Türkiye'deki deprem seferberliğinin sürekliliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Sözbilir, hem depreme hazırlık hem de afet yönetimi konusunda yapılması gerekenlerin sıkı şekilde takibinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yapı denetimiyle 1 milyona yakın bina depreme karşı güvence altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir
Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Benzer haberler

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin çehresi kentsel dönüşümle değişiyor

Türk ve Japon akademisyenler, Marmara'da deprem risklerinin azaltılması için çalışıyor

Türk ve Japon akademisyenler, Marmara'da deprem risklerinin azaltılması için çalışıyor
Yöresel lezzetler yapan 4 arkadaştan başka şehirlere giden esnafa "Hatay'a dönün" çağrısı

Yöresel lezzetler yapan 4 arkadaştan başka şehirlere giden esnafa "Hatay'a dönün" çağrısı
Adıyaman'da depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak için yeni kuyular açılıyor

Adıyaman'da depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak için yeni kuyular açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet