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Gündem, Asrın felaketi

Piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, Türk halkına başsağlığı diledi

Piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fatih Türkyılmaz   | 22.02.2023
Piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, Türk halkına başsağlığı diledi

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, usta müzisyen, yayınladığı video mesajla depremlerden etkilenen insanlara üzüntüsünü dile getirdi.​​​​​​​

Kariyeri boyunca 80 milyondan fazla albüm satan, 70 platin, 270 altın albüme ve 2 binden fazla konsere imza atan usta sanatçı, İstanbul'da vereceği 5 Mart'taki konserini erteleyerek, 28 Nisan'da Maslak Tim Show Center'da sahne alacak.

Londra Royal Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Pekin Senfoni Orkestrası ve Şangay Filarmoni Orkestrası gibi prestijli orkestralar ile unutulmaz performanslar sergileyen Clayderman, 1980 ve 1990'lı yıllarda birçok çocuğun piyano çalması için ilham kaynağı olmuştu.


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