Pazarcık'ta birçok hayvan enkazdan canlı çıkarıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, depremler nedeniyle yıkılan ahırların enkazından 337 hayvan kurtarıldı.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık'ta enkaz altında kalan hayvanların kurtarılması için çalışma yapıldı.
Ekipler 17 iş makinesi ile 37 mahallede, 23 büyükbaş ve 314 küçükbaş olmak üzere 337 hayvanı enkazdan canlı çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.