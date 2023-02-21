Dolar
18.87
Euro
20.11
Altın
1,833.74
ETH/USDT
1,677.90
BTC/USDT
24,658.00
BIST 100
5,264.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Pazarcık'ta birçok hayvan enkazdan canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, depremler nedeniyle yıkılan ahırların enkazından 337 hayvan kurtarıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 21.02.2023
Pazarcık'ta birçok hayvan enkazdan canlı çıkarıldı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık'ta enkaz altında kalan hayvanların kurtarılması için çalışma yapıldı.

Ekipler 17 iş makinesi ile 37 mahallede, 23 büyükbaş ve 314 küçükbaş olmak üzere 337 hayvanı enkazdan canlı çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldi
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 7 bin 242 artçı deprem yaşandı
Adana'da depremde hasar gören minareler kontrollü şekilde yıkılıyor
Antakya ve Defne'de 54 binanın enkaz kaldırma çalışmasına yarın başlanacak
İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı

Benzer haberler

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 7 bin 242 artçı deprem yaşandı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 7 bin 242 artçı deprem yaşandı

Fethiye'de depremzede çocuklar polis motosikletiyle gezdi

Antakya ve Defne'de 54 binanın enkaz kaldırma çalışmasına yarın başlanacak

İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı

İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı
Hatay merkezli depremler sonrasında bölgede son durum ne?

Hatay merkezli depremler sonrasında bölgede son durum ne?
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edildi

Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet