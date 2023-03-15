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Asrın felaketi

Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için konser düzenledi.

Esra Taşkın  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı

Paris

Fondation De France işbirliğinde Paris'teki Olympia konser salonunda "Deprem karşısında tek yürek" adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelirler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere için kullanılacak.

France 2 televizyon kanalında canlı yayımlanan konserde, piyanist Say'ın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılardan Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi çok sayıda isim sahne aldı ve Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağış çağrısında bulundu.

Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı.

Etkinlikte, bölgedeki röportajların video gösterimi yapıldı.

Fazıl Say, konserde yaptığı konuşmada depremlerden etkilenenlerden bahsederek, konser etkinliğine katılan sanatçılara teşekkür etti. Say, "Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum." dedi.

Fransız sanatçı Zaz Haziran da Türkiye'de düzenleyeceği konserin gelirlerini bağışlayacağını söyledi.

Konser ekinliğine katılan Türkiye'deki deprem bölgesinde bulunmuş olan Fransız arama kurtarma görevlilerinden Philippe Besson Kahramanmaraş'a vardıklarında AFAD'la görüştüklerini ve kente varır varmaz yardım faaliyetlerine başladıklarını belirtti. Besson, kurtarma arama faaliyeti sırasında 16 yaşında Feyzanur adlı genci kurtarma anlarını anlattı.

Çok sayıda kişinin katıldığı gecede toplanan bağış rakamı en son 2,3 milyon avro olarak açıklandı.

Öte yandan bağış kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler bunu Fondation De France'un internet sitesi ve posta yoluyla yapmaya devam edebilecek.

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