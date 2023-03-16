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Dünya, Asrın felaketi

Pakistan'ın kabile bölgelerinden Türkiye'ye deprem desteği

Pakistan'ın kabile bölgelerinde bulunan Güney Veziristan'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye’deki afetzedeler için 1 milyon rupi (67 bin 310 lira) bağış yapıldı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Pakistan'ın kabile bölgelerinden Türkiye'ye deprem desteği

İslamabad

Güney Veziristan merkezli Mehsud Refah Derneği (MAWA) ve Khubaib Vakfı işbirliğinde Haripur şehrinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’deki depremzedelere ulaştırılması için 1 milyon rupi (67 bin 310 lira) değerinde bağış yapıldı.

Mehsud Refah Derneği Başkan Yardımcısı Hacı Jahanzeb Han Burki, depremzedeler için kabile bölgelerinden ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.

Burki, yaptıkları bağışın küçük bir miktar olduğunu ancak Türkiye ile dayanışma gösterilmesi açısından bunun önemli olduğunu kaydetti.

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