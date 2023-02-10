Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da 3 kişiyi enkazdan kurtardı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Pakistan’dan gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman’da enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ çıkardı.
Adıyaman
Pakistanlı yetkililerin AA muhabiriyle paylaştığı bilgiye göre, Adıyaman’da çalışmalarını yürüten arama kurtara ekipleri, bugün enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardı.
Pakistan’dan gelen kurtarma ekipleri, 8 Şubat'ta da 2 kişiyi enkaz altından çıkarmıştı.
Adıyaman'da Pakistan’dan gelen 52 kişilik "Rescue 1122" ekibi ve Pakistan ordusundan 33 "Kentsel Arama Kurtarma (USAR)" personeli kurtarma çalışmalarına destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.