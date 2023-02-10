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Hatay’da, İskenderun Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasının yıkılan bloğunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin Raufbey Mahallesinde on katlı bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da 3 kişiyi enkazdan kurtardı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Pakistan’dan gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman’da enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ çıkardı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.02.2023
Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da 3 kişiyi enkazdan kurtardı

Adıyaman

Pakistanlı yetkililerin AA muhabiriyle paylaştığı bilgiye göre, Adıyaman’da çalışmalarını yürüten arama kurtara ekipleri, bugün enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardı.

Pakistan’dan gelen kurtarma ekipleri, 8 Şubat'ta da 2 kişiyi enkaz altından çıkarmıştı.

Adıyaman'da Pakistan’dan gelen 52 kişilik "Rescue 1122" ekibi ve Pakistan ordusundan 33 "Kentsel Arama Kurtarma (USAR)" personeli kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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