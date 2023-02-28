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Gündem, Asrın felaketi

Pakistan'dan depremzedeler için gönderilen 2 bin 300 çadır Türkiye'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Pakistan'dan gönderilen 2 bin 300 çadırın Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 28.02.2023
Pakistan'dan depremzedeler için gönderilen 2 bin 300 çadır Türkiye'ye ulaştı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'dan gönderilen 2 bin 300 çadırı, vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere teslim aldık. Kardeş Pakistan halkına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Beraberiz, güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

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