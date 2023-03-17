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Gündem, Asrın felaketi

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan 2 uçak Adana'ya geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçak daha Adana'ya indi.

Betül Aklan, Eren Bozkurt  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan 2 uçak Adana'ya geldi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1300 çadırın yüklendiği 12'nci uçak Adana Havalimanı'na geldi.

Bu uçağın ardından 1267 çadırın bulunduğu 13'üncü uçak da Lahor kentinden havalandıktan sonra havalimanına indi.

Uçaklardan alınan kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla 13 uçakla bölgeye gönderilen çadır sayısı 15 bin 967'ye ulaştı.

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