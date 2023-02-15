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Dünya, Asrın felaketi

Pakistan'da tatbikattaki Azerbaycanlı askerlerden "gönlümüz Türkiye'de" mesajı

Pakistan'da çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023'e katılan Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Birliğinden Yüzbaşı Ramazan Balakişiyev, "Tatbikat sebebiyle tim olarak buradayız ancak gönlümüz Türkiye'de." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 15.02.2023
Pakistan'da tatbikattaki Azerbaycanlı askerlerden "gönlümüz Türkiye'de" mesajı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

Karaçi

Çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023'e katılmak üzere Karaçi'ye gelen Balakişiyev, Türkiye'deki yıkıcı depremlere ilişkin duygularını AA muhabirine anlattı.

Balakişiyev, Türkiye'nin acısını kendilerinin acısı olarak gördüklerini vurgulayarak "Tatbikat dolayısıyla tim olarak buradayız ancak gönlümüz Türkiye'de." ifadesini kullandı.

Tim olarak komutanlarına destek için Türkiye'ye gitmek istediklerini vurgulayan Balakişiyev, Türkiye'de yeterli personel bulunması ve Pakistan-Azerbaycan arasındaki resmi prosedürler gereği bunun mümkün olamadığını dile getirdi.

Balakişiyev, tatbikata Türkiye’nin katılımcı ülke olduğunu öğrenince çok sevindiklerini belirterek "Deprem sebebiyle Türk askerleri tatbikata gelemedi ancak gözleri arkada kalmasın. Biz burada sadece Azerbaycan'ı değil, kardeş ülke Türkiye’yi de temsil ediyoruz." diye konuştu.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının peçlerini iki omzunda taşıyan Balakişiyev, "Ulu Önder Haydar Aliyev'in dediği gibi 'bir millet iki devlet'. Azerbaycan-Türkiye birliği sadece sivil değil, askeri olarak da her zaman ve her yerde kendini kanıtlamıştır ve kanıtlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Balakişiyev, Karaçi'deki tatbikatın kendileri için başarılı geçtiğini belirterek Pakistan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

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