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Dünya, Asrın felaketi

Pakistan Başbakanı, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret ederek 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.02.2023
Pakistan Başbakanı, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

Karaçi

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif ve aralarında Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin de bulunduğu bazı Bakanlar Kurulu üyeleri Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğini dayanışma göstermek için ziyaret etti.

Büyükelçi Mehmet Paçacı tarafından karşılanan Şerif ve bazı kabine üyeleri, burada açılan taziye defterini imzaladı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, tüm Pakistan halkının depremler sebebiyle yaşamını yitirenler ve devasa zarardan ötürü üzgün olduğunu belirterek, “Biz bunu kendi kaybımız olarak görüyoruz.” dedi.

Şerif, Pakistan’ın bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, ülkesinin arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Paçacı, Başbakan Şerif’e ve tüm Pakistan halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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