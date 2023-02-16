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Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
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Gündem, Asrın felaketi

Özbekistan'dan gelen arama kurtarma ekibi üyesi: Türk halkının güzel yaklaşımıyla birlik beraberlik içerisinde çalıştık

Özbekistan arama kurtarma ekibinden Ubeydullah Rözmeto,"Türk halkının güzel yaklaşımıyla birlik beraberlik içerisinde çalıştık. Bize çok yardımcı oldular." dedi.

Hikmet Faruk Başer   | 16.02.2023
Özbekistan'dan gelen arama kurtarma ekibi üyesi: Türk halkının güzel yaklaşımıyla birlik beraberlik içerisinde çalıştık

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Özbekistan'dan gelen arama kurtarma ekibi, enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Özbekistan'dan gelen 100 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'da 10 gündür arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.

AFAD ile koordineli hareket eden ekip, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Özbek ekip, bugüne kadar yaptığı çalışmalarda 70 depremzedenin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.

Özbekistan arama kurtarma ekibinden Ubeydullah Rözmeto, AA muhabirine, Türkiye'de meydana gelen depremi duyduklarında afet bölgesine gelmek için hemen hazırlık yaptıklarını söyledi.

100 kişilik arama kurtarma ekibiyle Hatay'a gelip kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlatan Rözmeto, "Yürekten buraya geldik. Burası bizim de ülkemiz sayılır. Türkiye'ye yardımcı olduğumuz için mutluyuz." dedi.

"Arama kurtarma çalışmaları bitene kadar buradayız"

Rözmeto, daha önce dünyada bu büyüklükte bir deprem görmediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Buradaki halkla beraber kurtarma çalışmalarına başladık. Türk halkının güzel yaklaşımıyla birlik beraberlik içerisinde çalıştık. Bize çok yardımcı oldular. Yemeğimize, suyumuza kadar her şeyimizi getirdiler. İyi ki varlar. Gece gündüz hiç durmadan çalıştık, hiç yorulmadık. Yaptığımız çalışmalarda 70 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardık. Yaralı çıkardıklarımızı ailelerine teslim ettiğimiz zaman onlar da biz de çok mutlu olduk. Arama kurtarma çalışmaları bitene kadar buradayız."

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