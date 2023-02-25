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Dünya, Asrın felaketi

Özbek arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında görevini tamamlayarak ülkeye dönen Özbekistan ekibi, Taşkent havalimanında törenle karşılandı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 25.02.2023
Özbek arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

Taşkent

Özbekistan’ın 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçağın indiği havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Ekibi, burada Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanı Abdulla Koldaşev’in yanı sıra aileleri, meslektaşları ve basın mensupları alkışlarla karşıladı. Karşılama sırasında iki ülke bayrakları açılırken, Özbek kurtarma ekibi üyelerine çiçek verildi.

Koldaşev, yaptığı açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla kardeş ülke Türkiye'deki deprem bölgelerinde görev yapan Özbek kurtarma ekibini başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak teşekkür etti.

Kurtarma ekibinin, Türkiye’deki depremlerin ardından hemen bölgeye ulaştığını ve 19 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Koldaşev, bu çalışmalar kapsamında 18 kişiyi enkaz altından kurtardıklarını belirtti.

Koldaşev, "Türk halkı bizim kardeşlerimizdir. Bu depremleri ve acıları biz içten hissettik. Bu zorlu günlerde Türk halkına yardım etmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bizler, Türk halkının yanındayız." dedi.

"Kara günde kardeş olarak bizlerle oldunuz"

Büyükelçi Bekar da Özbek kurtarma ekibinin zorlu vazifesini başarıyla yerine getirdiğini kaydederek, "Kendi canlarınızı tehlikeye attınız ama canlar kurtardınız ve onlara yardım ettiniz. Türkiye ve Türk halkı adına sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Kara günde kardeş olarak bizlerle oldunuz. Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Deprem bölgesinde görev yapan Özbek arama kurtarma ekibi komutanı İsmail Şaripov ise 19 gün boyunca Hatay’ın farklı yerleşim alanlarında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, depremlerde altyapının da yerle bir olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını çok zorlu şartlarda gerçekleştirdiklerini anlattı.

İlk defa böyle bir çalışmada yer almalarından dolayı kendileri için de tecrübe olduğunu vurgulayan Şaripov, Türkiye'den ayrılırken havaalanında alkışlarla uğurlanmalarının kendilerini çok heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını dile getirdi.

Hatay'ın farklı bölgelerinde görev yapan Özbek ekibi, 18 kişiyi enkazdan kurtarırken, 196 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in talimatıyla 6 Şubat'ta 100 kişilik kurtarma ekibi, 8 Şubat'ta ise 71 kişiden oluşan Özbek askeri sağlık personeli depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye’ye hareket etmişti.

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