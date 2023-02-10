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Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 10.02.2023
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı kaydedildi.

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