Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Osmaniye
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma çerçevesinde şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.
Daha önce 11 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı daha adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.
Gözaltındaki 2 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.