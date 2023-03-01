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Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma

Osmaniye'de, depremler sonrası ev satışı ve kirada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Muzaffer Çağlıyaner   | 01.03.2023
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Osmaniye

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.

Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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