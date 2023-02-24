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Yaşam, Asrın felaketi

Osmaniye'de enkaz altında kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binada mahsur kalan 5 kedi yavrusu bulundukları yerden kurtarıldı.

Fikret Kavğalı   | 24.02.2023
Osmaniye'de enkaz altında kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

Osmaniye

Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Esenevler Mahallesi'nde yıkılan Yonca Sitesi C Blokun enkazında kedilerin mahsur kaldığını fark eden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile jandarma ekipleri harekete geçti.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, enkazda bulunan kedi yavrularını kurtardı.

Osmaniye Belediyesi görevlilerince teslim alınan kedilere mama verildi.

Veteriner Salih Parlakkılıç tarafından muayene edilen kedi yavrularının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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