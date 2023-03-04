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Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de depremde tarlada yarık ve göçükler oluştu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir vatandaşın tarlasında yarık ve çökmeler meydana geldi.

Muzaffer Çağlıyaner, Eyyup Yüksel İbicioğlu   | 04.03.2023
Osmaniye'de depremde tarlada yarık ve göçükler oluştu Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

6 Şubat'taki "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden ilçeye bağlı Esenli köyünü de etkilendi.

Köyde yaşayan Mustafa Aşçı'ya ait tarlada deprem sonrası 200 metre boyunca yarık ve göçükler oluştu.

Tarlasında gördüğü manzara karşısında şaşıran Aşçı, AA muhabirine, köyde depremi şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Sarsıntının hafiflemesiyle dışarı çıktıklarını anlatan Aşçı, "Deprem gecesi tuvalete gitmek için kalkmıştım. Yatağın içinde doğrulduğumda birden sarsılmaya başladı. Sallanma hafifleyince dışarı çıktım. Dağlardan, kayalardan çatır çatır sesler geliyordu. Ben iki dağın birbirine kavuşacağını zannettim, o kadar büyük oldu." diye konuştu.

Aşçı, depremlerin ardından evlerinde herhangi bir hasarın olmadığını belirtti.

Tarlasını ekmek için geldiğinde ise arazisinde yarık ve göçükler gördüğünü aktaran Aşçı, "Depremden sonra arazim yarıldı, darmadağın oldu. Daha önce böyle bir şey yoktu. Buraya bir kepçe çağırıp tarlayı düzeltmeye çalışacağım. Kepçeyle düzelttikten sonra ekeceğim inşallah." dedi.

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