ORSİAD'dan "Her fabrika bir depremzedeye geçici barınma ve kalıcı iş imkanı sağlasın" çağrısı
ORSİAD Başkanı Çamur, sanayicilere çağrıda bulunarak, "Ülke genelindeki on binlerce fabrika en az bir depremzedemizin iki yıl süreyle barınma ihtiyacını karşılayıp aileden bir kişiye iş imkanı sağlarsa yaralar daha çabuk sarılır" ifadesini kullandı.
Ankara
Çamur, yazılı açıklamasında, depremzedelerin şu an en büyük sorununun barınma ve iş olduğunu bildirdi.
Ankara'da başlatıp yurt geneline yaymayı hedefledikleri "Depremzedeye Barınma ve İş İmkanı Projesi" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da başvurduklarını belirten Çamur, "Ülkemize, milletimize, devletimize nasıl bir fayda sağlarız, bu kara günleri nasıl birlikte aşarız, onun mücadelesini veriyoruz. Yurt genelindeki her fabrikanın bir depremzedemize geçici barınma ve kalıcı iş imkanı sağlaması çok zor değil. ORSİAD olarak kampanyayı başlattık." değerlendirmesinde bulundu.
"Kampanya çığ gibi büyüyecek"
Depremzedeler için evleri tutmaya ve ihtiyaç duyacakları eşyaları almaya başladıklarını vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:
"Ailelerinden birer kişinin işe yerleştirilmesi için süreç de başlatıldı. Diliyoruz ki çağrımıza kulak verecek sayısız sanayicimizin desteğiyle kampanyamız çığ gibi büyüyecek. Ülke genelindeki on binlerce fabrika en az bir depremzedemizin iki yıl süreyle barınma ihtiyacını karşılayıp aileden bir kişiye iş imkanı sağlarsa yaralar daha çabuk sarılır, devlet-millet daha hızlı toparlanır. Proje kapsamında, her fabrikanın bulundukları illerde en az bir depremzede aileyi kiralık eve yerleştirmesi, evi dayayıp döşemesi, evin iki yıllık kirasını karşılaması, ailenin çalışabilir durumdaki bir ferdini işe yerleştirmesi hedefleniyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.