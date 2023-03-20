"Orman Haftası"nda fidanlar depremde hayatını kaybedenler anısına toprakla buluşacak
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü"nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına, 81 ilde "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" kuracaklarını bildirdi.
Ankara
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, Orman Haftası dolayısıyla kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
21 Mart'ın Kuzey Yarım Küre'de baharın başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Karacabey, 1973 yılından bu yana söz konusu günün "Dünya Ormancılık Günü", içinde bulunulan haftanın da "Orman Haftası" olarak kutlandığını söyledi.
Karacabey, Orman Haftası'ndaki ağaç dikme faaliyetlerinin şenlik havasında geçmesi için her yıl çeşitli etkinlikler yaptıklarını, bu yıl ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle matem havasında ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar adına yarın bir çalışma hayata geçireceklerini ifade eden Karacabey, şöyle konuştu:
"81 ilimizde deprem şehitleri adına bir çalışma yapmak istedik ve talebimizi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye ilettik, kendisi de destek verdi. Biz de bu yıl 21 Mart'ta depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına 81 ilimizde aynı anda '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' kuracağız. Bu depremde her meslekten insanlar hayatını kaybetti. Biz onları temsilen de bu illerdeki fidan dikim etkinliklerine tüm meslekten vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu afette her bir vatandaşımız elinden gelen gayreti ve katkıyı gösterirken yurt dışından da pek çok yardımlar geldi. Bu yardımları yapan ülkelerin büyükelçilerini de etkinliğimize davet ederek, onların da bu alanlarda fidanlarının olmasını istiyoruz."
Geçen yıl 647,7 milyon fidan toprakla buluştu
"İyi gün, kötü gün" demeden her şart altında ülkenin orman varlığını artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Karacabey, Türkiye'nin, ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünya genelinde ise dördüncü sırada olduğunu bildirdi.
Karacabey, geçen yıl 168 bin 608 hektar alanda çalışma yapılarak yaklaşık 647 milyon 661 bin fidanı toprakla buluşturdukları bilgisini vererek, bunlardan çoğunluğunun ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi kapsamında erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi ve özel ağaçlandırmada kullanıldığını anlattı.
Ağaçlandırma anlamında 2023 yılı için konulan hedefe ulaşacaklarına işaret eden Karacabey, şu değerlendirmede bulundu:
"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan bize bu yıl sonuna kadar dünya nüfusu kadar yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefi koymuşlardı. 2021 yılı sonuna kadar biz 6,5 milyar, geçen yıl 647 milyon, bu yıl da hedeflediğimiz 600 milyon fidanı toprakla buluşturarak Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği 7 milyar hedefini gerçekleştirmiş hatta hedefin üstüne çıkmış olacağız."
2021'de yanan alanlarda 25 milyon fidan dikildi
Karacabey, ülke genelinde çeşitli nedenlerle çıkan orman yangınlarıyla mücadeleyi her yıl daha da güçlenerek sürdürdüklerine dikkati çekerek, bu mücadeleyi yangından sonra da devam ettirdiklerini söyledi.
Teşkilat olarak bu konudaki temel hedeflerinin yanan alanların bir yıl içinde tekrar ormanlaştırılması olduğunu vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:
"2021 yılında tarihin en büyük yangınlarından birini yaşadık. Bu yangınlar neticesinde 139 bin 500 hektar alan zarar gördü. Çıkan yangınların 11 bin 750 hektarının örtü yangını olması, 19 bin 750 hektarının ise taşlık kayalık alanlarda çıkması ve buraların çalışmalara uygun olmamaları nedeniyle doğaya terk edilmeleri kararlaştırıldı. 108 bin hektar alanda çalışma planlandı. Bu alanın 69 bin 300 hektarının doğal yolla yenilenmesi, 38 bin 700 hektarın ise dikim yoluyla yenilenmesi 2022 sonu itibarıyla tamamlandı. Bu sahalara yaklaşık 25 milyon fidan dikildi, sahada bulunan sağlıklı tohumlardan ve takviye amaçlı ekilenlerden yaklaşık 500 milyon fidan çimlendi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.