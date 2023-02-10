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Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı'nda Mehmet Akbulut enkazdan 110 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 32 yaşındaki Mehmet Akbulut, depremden 110 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Talip Demirci   | 10.02.2023
Nurdağı'nda Mehmet Akbulut enkazdan 110 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Nurdağı'nda, AFAD, Polis Özel Harekat ve itfaiye ekiplerinin işbirliğiyle kurtarma çalışmaları sürüyor.

Atatürk Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Kurtuluş Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, Mehmet Akbulut'u depremden yaklaşık 110 saat sonra kurtardı.

Enkazdan sağ çıkarılan Akbulut, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Akbulut'u enkazdan çıkaranlardan Rize İtfaiyesi personeli İsmail Karaosman, AA muhabirine, ekip ruhuyla güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.

Karaosman, "Bu çalışmada alanı açmışlardı ama alan çok dardı, çalışılmıyordu. Polis özel harekatımız çok büyük destek verdi. Yaklaşık 12 saatlik bir çalışma yaptık." diye konuştu.

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