Dolar
19.17
Euro
20.91
Altın
1,981.89
ETH/USDT
1,783.10
BTC/USDT
28,005.00
BIST 100
4,896.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Asrın felaketi

Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi

İklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

Mehmet Akif Parlak  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde sivil kadın hareketi olarak tasarlanıp toplumdaki iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

Hareketin üyeleri, Nurdağı'nda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından oluşturulan konteyner kentte yaşayan afetzedeler ile yaptıkları iftarın ardından çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İlk olarak sahneye çıkan solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, çocuklar için müzikli masal performansı gerçekleştirdi. Ardından minyatür sanatçısı Leyla Kara, çocuklarla boyama etkinliği yaptı. Hareketin üyeleri, çeşitli müzikler eşliğinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

Hareketin gönüllülerinden Dilara Ergül, AA muhabirine, gün boyu depremzede ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Çocukları gülerken görmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini vurgulayan Ergül, "Çocukların okuldan uzak kaldıkları dönemde böyle faaliyetlerle bir araya gelmeleri, sosyalleşmeleri, kişisel gelişimlerin devam etmesi bizi çok mutlu etti. O yüzden çok mutluyuz burada olduğumuz için. Tam da ramazan ayına uyacak şekilde etkinlikler yaptık. Macun dağıtımımız, çeşitli ikramlarımız oldu. Çocuklar inanılmaz eğlendi. İmkan sağlayan herkes çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin’de depremzede çocuklara yönelik ramazan şenliği düzenlendi
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Adana'da 5 yaşındaki depremzede çocuğu ziyaret etti
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti

Benzer haberler

Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi

Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi

Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

Karabük'te toplanan yardımlarla Hatay'da 150 konteynerlik mahalle kuruluyor

Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi

Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi
GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı

GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet