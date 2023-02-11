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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde açıklamalarda bulunuyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’taki Kültür Kent Sitesi’nde enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, afetin 129. saatinde biri çocuk 4 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Halil Fidan   | 11.02.2023
Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Gaziantep

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, İHH, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Nurdağı ilçesindeki Akar Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan biri çocuk 4 kişiyle iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından kişiler, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 129. saatinde enkazdan çıkarılan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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