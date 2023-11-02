Dolar
28.35
Euro
30.05
Altın
1,986.85
ETH/USDT
1,831.90
BTC/USDT
35,261.00
BIST 100
7,684.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenliyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, birbirine geçmeli fiber kompozit bloklarla inşa edilen köy evi, kreş ve 6 dairelik konut teslime hazır hale getirildi.

Okan Coşkun  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Özel bir firma tarafından hazırlanan proje kapsamında Nurdağı-1 Konteyner Kent'te 4 derslikten oluşan kreş, Alparslan Türkeş Konteyner Kent'te köy evi ve 6 dairelik 3 katlı bina inşa edildi.

Cam, elyaf ve mineral tozu gibi geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kompozit bloklarla yapılan binaların elektrik, altyapı, mantolama çalışmaları tamamlandı, pencere, dış kapı ve mutfak dolabı ile banyo ve tuvalet aksesuarları takıldı.

Alparslan Türkeş Konteyner Kent'teki köy evi ve 6 dairelik konutun yapım aşamaları, temel atılmasından bitimine kadar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"400-500 yıl dayanabilecek bir kapasiteye sahip"

Proje Koordinatörü Erkan Güngör, AA muhabirine, projenin yaklaşık 4 ayda tamamlandığını belirtti.

Binaları kullanacak kişilere hayırlı olmasını dileyen Güngör, şunları söyledi:

"Projeyi tamamladık. Kompozit modüler sistemle oluşturduk binaları. 520 metrekare kreş, toplamda 900 metrekare olan 3 katlı 6 daireden oluşan bina ve 130 metrekarelik köy evi yaptık. Bunların hepsini 16 hafta gibi kısa sürede tamamladık. Anahtarları teslim edilmek üzere hazır."

Güngör, bina yapımında kullanılan malzemenin dayanıklı olduğunu anlatarak, "Çimento, beton ve demir gibi ürünleri içermez. Bu yapı 400-500 yıl dayanabilecek bir kapasiteye sahip." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri sendika üyesi olabilecek
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
Yargıtay ilaçlı sütlaçla yapılan hırsızlığı "nitelikli yağma" saydı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gazze'de öldürülen gazeteciler için uluslararası topluma çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

Benzer haberler

Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır

Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır

Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı
Bakan Özhaseki: Depremden zarar gören şehirlerimizde yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz

Bakan Özhaseki: Depremden zarar gören şehirlerimizde yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz
Depremden etkilenen Yeşilyurt'ta 2 bin konutun kaba inşaatı tamamlandı

Depremden etkilenen Yeşilyurt'ta 2 bin konutun kaba inşaatı tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet