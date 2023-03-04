Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentte yaşayan afetzedelere mutfak seti ulaştırıldı.

Okan Coşkun   | 04.03.2023
Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, konteyner kentte yaşayan afetzedelere metal tencere, tava, tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak ve kepçeden oluşan mutfak seti dağıttı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, 3 ilde inceleme yaptı
Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: Anlaşma ilişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemi başlatacak
Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

Benzer haberler

Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

Depremlerde Gaziantep'te yıkılan bir binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı

Depremzede genç kızın nikahı Kırıkkale'de kıyıldı

Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
Meslek liseliler, depremzede öğrenciler için güneş panelli konteyner sınıf üretiyor

Meslek liseliler, depremzede öğrenciler için güneş panelli konteyner sınıf üretiyor
Depremzede Elmas Teyze, enkazda annesi telef olan kuzusu "Nazlı"yla teselli oluyor

Depremzede Elmas Teyze, enkazda annesi telef olan kuzusu "Nazlı"yla teselli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet