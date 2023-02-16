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Gündem, Asrın felaketi

Norveç askeri nakliye uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a getirdi

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yaralanan 22 kişi ile beraberindeki 13 refakatçi, Norveç Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak olarak kullanılan askeri nakliye uçağıyla Adana'dan İstanbul'a getirildi.

Mücahit Türetken   | 16.02.2023
Norveç askeri nakliye uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a getirdi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Adana'dan hareket eden, 22 yaralı ve 13 refakatçiyi taşıyan C-130J Hercules nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edilirken bir yaralı ise Kocaeli'ye götürüldü.

NATO'dan yapılan açıklamada, depremin ardından Norveç'in gönderdiği C-130J Hercules nakliye uçağının, ilk tıbbi tahliye uçuşunu 13 Şubat'ta yaptığı belirtilmişti.

Uçaktaki görevli tıbbi personelin bu tür tahliye operasyonlarında tecrübeli olduğu, son aylarda Ukrayna'daki savaştan etkilenen çok sayıda kişinin bu uçakla Avrupa ülkelerindeki hastanelere taşındığı kaydedilmişti.

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