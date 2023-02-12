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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi Gaziler Caddesinde bulunan Coşkun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde deprem bölgesindeki barajların durumuna ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Mutlular Apartmanı’nda 35 yaşındaki bir erkeğe ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay müftülük yanında enkaz altında kalan bir çocuk 150. saat sonra kurtarıldı.
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Gündem, Asrın felaketi

Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

İrfan Aydoğdu   | 12.02.2023
Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Gaziantep

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından Eylül Kılıç isimli kız çocuğunun sesi duyuldu.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Kılıç, depremin 146. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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