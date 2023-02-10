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Gündem, Asrın felaketi

Nizip Belediye Meclisi Toplantı Salonu da depremzedelere açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Belediye Meclisi Toplantı Salonu da depremzedelerin kullanımına tahsis edildi.

İrfan Aydoğdu   | 10.02.2023
Nizip Belediye Meclisi Toplantı Salonu da depremzedelere açıldı

Gaziantep

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Nizip ilçesinde evlerine gidemeyen depremzedeler için bir yandan çadırlar kurulurken bir yandan da alternatif barınma merkezleri oluşturuluyor.

Bu kapsamda Nizip Belediyesi, sosyal tesis ve semt pazarlarındaki çalışmaların yanı sıra belediye hizmet binası ve meclis toplantı salonunu da depremzedelerin hizmetine açtı.

Vatandaşlara, bu mekanlarda sıcak yemek, çorba ve çay ikramında bulunuluyor.

Depremzedelerden teşekkür

Nizip Belediyesi hizmet binasında bulunan Mehmet Ali Cengiz, AA muhabirine, deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Malum, şartlar ortada, bunun için zaman zaman zorlanıyoruz. Ancak bu süreçte en çok yanımızda olması gereken kurumlardan biri olan Nizip Belediyesi, meclis toplantı salonu dahil tüm odaları halkının hizmetine açarak yemek, çay, moral, motivasyon her konuda yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Annesi ve kardeşleriyle belediye binasında kalan Emir Uygur, olay günü çok korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne yapacağımızı bilemedik, hemen belediyeye geldik. Sıcak bir yer bulduk, şükür ediyorum. Allah belediyemizden razı olsun. Allah enkaz altına kalan tüm insanlara yardım etsin, çok üzgünüz."

Çocuklarıyla Nizip Belediyesine sığındıklarını anlatan Emine Çelik de "Allah razı olsun belediyemizden kapılarını bize açtı. Burada çok rahatız, her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Acımız, korkumuz hafifledi. İnşallah bir daha böyle afetlerle karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

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