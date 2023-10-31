"Netflix Kısa Dizi Yazım Atölyesi"nin tüm kontenjanı depremden etkilenen gençlere ayrıldı
Bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Netflix Kısa Dizi Yazım Atölyesi"nin tüm kontenjanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere ayrıldı.
İstanbul
Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, atölye, kreatif sektörün geleceğine katkı sağlamak ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla yürütülen "Grow Creative" projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.
Atölyeye, depremlerden etkilenen, İnönü Üniversitesinden 5, Harran Üniversitesinden 4, Gaziantep Üniversitesinden 4, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden 3, Çukurova Üniversitesinden 3, Akdeniz Üniversitesinden 1 öğrenci katıldı.
Yerli ve yabancı eğitmenler eşliğinde bir yıl sürecek eğitimin ilk aşaması, Antalya'da gerçekleştirildi. Öğrenciler, bu aşamada yönetmen ve yapımcı Luke Eve ile senarist Melisa Üneri'den eğitim aldı.
Sonraki aşamalarda öğrenciler, Netflix ekibi ve Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından verilecek çevrim içi eğitimlere katılacak.
Atölye sonunda öğrenciler, geliştirecekleri kısa dizi projelerini Netflix Türkiye ekibine sunma fırsatı yakalayacak.