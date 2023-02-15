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Dünya, Asrın felaketi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma ve taziye amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 15.02.2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İttifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir." ifadesine yer verildi.

Stoltenberg'in Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "(Stoltenberg'in) Ardından NATO’nun ve müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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