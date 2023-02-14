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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, depremzedeler anısına açılan taziye defterini imzaladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başta olmak üzere NATO yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Selen Temizer   | 14.02.2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, depremzedeler anısına açılan taziye defterini imzaladı

Brüksel

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Stoltenberg, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bulunan taziye defterini imzaladı. NATO, müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir dayanışma içindedir ve yıkıcı depremlerin ardından düşüncelerimiz Türk halkıyla birliktedir." ifadelerini kullandı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle Brüksel'de bulunan Kanada Savunma Bakanı Anita Anand da paylaştığı mesajda, "Kanadalılar, son depremlerin yol açtığı can kayıpları ve korkunç tahribattan derin üzüntü duyuyor ve biz Türkiye halkının yanındayız. Büyükelçi (Levent) Gümrükçü'ye başsağlığı dilemek ve taziye defterini imzalamak için Türkiye'nin NATO Delegasyonunu ziyaret ettim." ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreter Vekili Mircea Geoana, NATO Genel Sekreter yardımcıları, NATO üyesi ülkelerin hepsinin daimi temsilcileri ve çoğu ortak ülkelerden birçok büyükelçi de defteri imzalayarak Türkiye'ye taziyelerini iletti.


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