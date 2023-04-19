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Gündem, Asrın felaketi

MÜSİAD'ın Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) başlatılan proje kapsamında, 450 konteynerin kurulumu tamamlanarak afetzedelere teslim edildi.

Durmuş Genç, Sinan Doruk  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
MÜSİAD'ın Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam başladı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Kahramanmaraş

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 77 dönüm üzerinde 2 bin konteynerin kurulumuyla 10 bin afetzedenin barınacağı yaşam alanı hazırlandı.

Oyun parkı, çamaşırhane, kütüphane, kreş, çocuk ve kadın atölyeleri, sosyal market, sağlık ocağı, psikososyal destek birimi ve mescidin de bulunduğu alanda kurulumu devam eden 1+1 konteynerler, eşyalı olarak depremzedelere teslim ediliyor.

İlçedeki 6 çadır kentin tamamen tahliye edilmesi hedefleniyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, konteynerlerin MÜSİAD ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda gurbetçilerden toplanan bağışlarla satın alındığını söyledi.

Konteyner kent için yer tahsisi yaptıklarını, ardından da altyapısını hazırladıklarını belirten Gürbüz, çalışmalar tamamlandığında yeni yaşam alanında 10 bin kişinin barınmasının planlandığını aktardı.


Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Öncelikle ilçedeki 6 çadır kentin tamamen tahliye edilmesini hedeflediklerini, Ramazan Bayramı'ndan sonra 2 bin konteyner evin tamamına vatandaşları yerleştirmek istediklerini vurgulayan Gürbüz, 21 metrekarelik konteynerlerin AFAD standartlarına uygun olduğunu ifade etti.

Gürbüz, ilçe genelinde 3 bin 500 konteyner ev kurulmasının planlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehir dışına çıkan vatandaşları da arayarak şehre dönmek isteyenleri davet edip yerlerini hazırlıyoruz. Haziranda okulların tatil olmasıyla beraber şehirden ayrılan 85 bin vatandaşımızın en az 40 bininin şehre dönmesini bekliyoruz. Şu ana kadar 15 bin vatandaşımızdan dönüş aldık."

Gurbetçi şehri Elbistan'ın nüfusunun iki katının yurt dışında yaşadığını dile getiren Gürbüz, "Dolayısıyla onlar da memleketlerini çok merak ediyor. Kardeşlerini, akrabalarını merak ediyorlar. Onlar da Elbistan'a akın edecektir. Onlarla ilgili de hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

Depremzedeler çadırdan konteyner eve geçtikleri için memnun

Konteyner kentte kalan Nergiz Çimen, depremin ardından İstanbul'daki yakınlarının yanına gittiğini, Elbistan'a bir hafta önce döndüğünü ve çocuklarıyla konteynere taşındığını söyledi.

Emine Alış ise konteynerde rahat ettiklerini, devletin her an yanlarında olduğunu ifade etti. Alış, "Depremde evimiz yıkıldı. Kaybımız yok çok şükür. Depremin ardından bir süre çadırda yaşadık ve şimdi buraya taşındık. Burası adeta bir ev, çok şükür her şeyimiz var." dedi.

Şaban Yeleğen de depremde 3 katlı aile apartmanlarının ağır hasar aldığını, bir süre çadırda yaşadıktan sonra konteynere yerleştiklerini anlattı.

Konteynerdeki yaşamı apartmana değişmeyeceğini vurgulayan Yeleğen, "Burada sallantı da olsa rahat bir şekilde uyuyoruz. Ama evde ufak bir sallantıda çok korkuyoruz. Allah herkesten razı olsun, hiçbir eksiğimiz yok. Bir çöpüm dahi olmasın, ben şu an hayatımdan çok memnunum." diye konuştu.

Meryem Alkaya ise depremde evinin yıkıldığını, hiçbir şeylerinin kalmadığını dile getirdi. Depremin ardından uzun süre çadırda barındıklarını anlatan 78 yaşındaki Alkaya, konteynerde rahat ettiklerini, eksiklerinin bulunmadığını ifade etti.

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