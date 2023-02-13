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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Muğla'dan giden ekipler 28 kişiyi enkazdan sismik akustik cihaz yardımıyla kurtardı

Muğla'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden belediye ekipleri, 28 kişiyi hassas sismik akustik dinleme cihaz yardımıyla enkazlardan sağ çıkardı.

Ali Rıza Akkır   | 13.02.2023
Muğla'dan giden ekipler 28 kişiyi enkazdan sismik akustik cihaz yardımıyla kurtardı

Muğla

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli,10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinasyonunda Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin envanterinde bulunan ve az sayıda kurumun sahip olduğu hassas sismik akustik dinleme cihazı da enkazlarda canlı arama çalışmalarında kullanılıyor. Sismik akustik cihaz enkaz altında kalan canlıların dokunma, tırmalama, vurma ve hatta nefes alıp verme sesini algılayabiliyor.

Enkazdaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda sıkışıp kalan kişilerin ürettiği sinyallerİ görüntülü ve sesli olarak tespit edebilen cihaz vasıtasıyla Hatay'da 28 depremzede enkaz altından kurtarıldı.

Uzayabilen kameraları sayesinde enkaz altından veri sağlayabilen enkaz altı görüntüleme cihazı ile sismik ve akustik dinleme cihazı, İzmir depreminden sonra Kahramanmaraş depreminde de aktif olarak kullanıldı.

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