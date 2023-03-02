Dolar
18.89
Euro
20.02
Altın
1,834.53
ETH/USDT
1,628.00
BTC/USDT
23,301.00
BIST 100
5,261.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 tır yardım malzemesi gönderildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'dan bölgeye 690 tır yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Durmuş Genç   | 02.03.2023
Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 tır yardım malzemesi gönderildi

Muğla

Muğla İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Tavlı başkanlığında 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, depremin ardından Muğlalıların tek yürek olarak müthiş bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

Deprem bölgesine yardımların sürdüğünü aktaran Tavlı, devlet ve milletin el birliğiyle depremzedelerin yaralarının kısa sürede sarılacağını kaydetti.

Tavlı, depremin ardından bölgeye AFAD deposundan 2 bin 409 çadır, 2 bin 807 battaniye, 454 mutfak seti, 5 bin 578 nevresim takımı, 3 bin 197 katlanır yatağın sevk edildiği bilgisini verdi.

Deprem bölgesine Muğla'dan 690 tır insani yardım ve sağlık malzemesinin ulaştırıldığını dile getiren Tavlı, şunları kaydetti:

"Kentten, 344 yaşam konteyneri, 28 seyyar tuvalet, 13 seyyar banyo, 47 tuvalet ve banyo konteyneri bölgeye gönderildi. Kentimizde 43 bin 663 depremzedeyi misafir ediyoruz. Muğla'dan depremden etkilenen illere ayrıca 3 bin 963 personel ve 751 araç gönderildi. Devletimiz de güçlü, milletimiz de güçlü."

Yaraları birlikte sarmak için vatandaşları "Evim Yuvan Olsun" seferberliğine katılmaya davet eden Tavlı, "Kullanmadığınız bir eviniz varsa ister bedelsiz tahsis ederek ister indirimli kiraya vererek depremzede ailelere destek olun ya da kira yardımı yaparak bu seferberlikte yer alın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında
Bakan Yanık: Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi
Hatay'da 40 kişinin öldüğü binanın fen işleri sorumlusundan "Herhangi bir denetim yapmadım" itirafı
Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı
Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen Hatay'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Bakan Yanık: Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi

Bakan Yanık: Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi

Hatay'da 40 kişinin öldüğü binanın fen işleri sorumlusundan "Herhangi bir denetim yapmadım" itirafı

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü

Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 tır yardım malzemesi gönderildi

Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 tır yardım malzemesi gönderildi
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi

İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet