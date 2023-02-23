Dolar
18.88
Euro
19.98
Altın
1,820.98
ETH/USDT
1,644.50
BTC/USDT
23,799.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Muğla'dan deprem bölgesine gönderilen 150 polis törenle uğurlandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye, çalışmalara destek olmak amacıyla 150 polis memurunu daha gönderdi.

Osman Akça   | 23.02.2023
Muğla'dan deprem bölgesine gönderilen 150 polis törenle uğurlandı

Muğla

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, emniyet bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, bugüne kadar Muğla'dan 500 polisin deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Dilberoğlu, dünyanın belki de hiç karşılaşmadığı çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muğla'ya gelen depremzede kardeşlerimizle ilgilendiniz. Şimdi de yerinde çok ciddi bir mücadele vereceksiniz. Hepiniz zaten bunun bilincindesiniz. Orada Muğla'ya yakışır, diğer arkadaşlarınıza da örnek teşkil edecek çalışmalar yapacağınızdan en ufak şüphemiz yok. Allah hepinizin yar ve yardımcınız olsun."

Gelecek hafta bölgeye 150 polis memurunun daha gideceğini belirten Dilberoğlu, bölgede çalışmalara destek verecek olan polis memurlarına teşekkür ederek yollarının açık olmasını diledi.

Polisler, Emniyet Müdürlüğü önünden mesai arkadaşlarınca uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koza Altın İşletmeleri AŞ'den AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış
Malatya'da depremzedelere yardımda bulunan Endonezya ekibi kentten ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kilis'te incelemelerde bulundu
Nallıhanlı madencilerden, depremden 248 saat sonra enkazdan kurtardıkları Aleyna Ölmez'e ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, depremzedeleri ziyaret etti

Benzer haberler

Muğla'dan deprem bölgesine gönderilen 150 polis törenle uğurlandı

Muğla'dan deprem bölgesine gönderilen 150 polis törenle uğurlandı

Niğde Belediyesi, Adıyaman'da mobil ünitelerle depremzedelerin yaralarını sarıyor

Depremden etkilenen gazetelere ikinci destek paketi onaylandı

Muğla'da 4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi

Muğla'da 4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi
Adıyaman'daki çadır kentte oluşturulan kreş, depremzede çocuklara moral oluyor

Adıyaman'daki çadır kentte oluşturulan kreş, depremzede çocuklara moral oluyor

Antalya ve çevre illerde 212 bin 500 depremzede ağırlanıyor

Antalya ve çevre illerde 212 bin 500 depremzede ağırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet