Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,693.40
BTC/USDT
24,602.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi. VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri depremzedeler için mutfakta

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri, her gün 35 bin kişilik yemek hazırlıyor.

Bilal Kahyaoğlu, İlyas Gün   | 19.02.2023
Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri depremzedeler için mutfakta Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Adıyaman

Depremin ardından Muğla'dan yola çıkan 27 kişilik ekip, Adıyaman Doğa Kolejinin mutfağına yerleşti.

Burada çalışmaya başlayan otel şefleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlileri, her gün 35 bin kişilik yemek yapıyor.

Yemekler, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin araçlarıyla kent merkezi ve köylere ulaştırılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Vedat Göller, AA muhabirine, depremin ardından rektörlüğe ve valiliğe müracaat ettiklerini, gerekli izinleri aldıktan sonra yola çıktıklarını söyledi.

Gönüllü olarak depremzedeler için yemek üretmek istediklerini anlatan Göller, "Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere yemeklerimizi çıkarmaya başladık. Öğle ve akşam yemeği toplam 30 bin kişilik. Kahvaltı ise 5 bin kişilik olmak üzere toplam 35 bin kişilik yemek üretimimiz var. Mutfağımız günde 16-17 saat kesintisiz çalışıyor." dedi.

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla'daki bir otelin mutfak şefi olan Çetin Deniz de yönetim kurulu üyeleriyle depremzedeler için bölgeye geldiklerini dile getirdi.

Herkesin bir şey yapmak için çabaladığını vurgulayan Deniz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Selma Atabey de her gün 5 çeşit yemek yaptıklarını anlattı.

Adıyaman Doğa Koleji Kurucusu Hamit Ekinci ise depremde 4 yeğenini kaybettiğini dile getirerek, "Koca yürekli insanların buraya gelmesi, okulumuza can verdi. Memleketimdeki insanların karınlarının doymasına vesile oldukları için hepsinden Allah razı olsun. Burada çok güzel bir ekip oluşturuldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı
Avrupalılar "gönül köprüsü" ile Malatyalı depremzedelere el uzatıyor
Erciş'e gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor
Bakan Akar: 'Sınırlardan sığınmacı akını' iddiaları tamamen gerçek dışıdır
Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı

AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

İskenderun'daki depremzedeler "yüzen otel"de ağırlanıyor

Hatay'da 81 kişiyi enkaz altından kurtaran Erzurum ekibi alkışlarla karşılandı

Hatay'da 81 kişiyi enkaz altından kurtaran Erzurum ekibi alkışlarla karşılandı
Hatay'dan gelen deprem mağduru aileler Çeşme'deki apartlarda ağırlanıyor

Hatay'dan gelen deprem mağduru aileler Çeşme'deki apartlarda ağırlanıyor
Enkaz altında kalan kuzularına günler sonra kavuştu

Enkaz altında kalan kuzularına günler sonra kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet