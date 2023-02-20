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Kültür, Asrın felaketi

Muğla'da ressam Başarır, satışa sunulan eserlerinin gelirini afetzedelere bağışlayacak

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarır, yanan ormanları resmettiği tablolardan elde edeceği geliri depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

Onur Çadır   | 20.02.2023
Muğla'da ressam Başarır, satışa sunulan eserlerinin gelirini afetzedelere bağışlayacak

Muğla

Başarır, geçmiş yıllarda Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarını akrilik boya ile resmettiği 27 tabloyu satışa çıkardı.

Başarır, elde edeceği geliri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlayacağını açıkladı.

Başarır, resimlerin satışının Muğla Valiliği, Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesinin koordinesinde yapıldığını söyledi.

Elde edilecek tüm gelirin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına yatırılacağını dile getiren Başarır, "Taşın altına elimizi koymanın tam zamanı. Millet olarak, halk olarak şu sıkıntılı günlerimizi savuşturmamız lazım. Biz daha ne sıkıntılı günler geçirdik. Bunu da savuşturacağız. Devletim kuvvetli, devletim güçlü. Allah, devletimize zeval vermesin." dedi.

Başarır, resimlerden ikisinin satışının gerçekleştiğini, ücreti AFAD'ın hesabına yatırdıklarını kaydetti.

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