Dolar
19.41
Euro
21.27
Altın
1,994.69
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla’da “Gençler ile Sahur Programı”nda konuşuyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu
logo
Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek

Muğla'nın Dalaman ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerince el emeği, göz nuruyla hazırlanan oyuncaklar, bayram hediyesi olarak kentteki depremzede çocuklara dağıtılacak.

Özgürer Deniz Kundakçı  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek Fotoğraf: Özgürer Deniz Kundakçı/AA

Muğla

Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve halk eğitimi merkezi işbirliği çerçevesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Dalaman Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, depremzede çocukların bayram sevincine ortak olmak, yüzlerini güldürebilmek için amigurumi tekniğiyle yaklaşık 100 adet çeşitli hayvan figürlerinde oyuncak ve bebek hazırladı.

Tamamı el emeğiyle yapılan oyuncaklar, Ramazan Bayramı'nda çocuklara dağıtılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gülderen Şahin, AA muhabirine, çocukların gelişimine ve psikolojilerine uygun oyuncaklar hazırladıklarını söyledi.

Oyuncaklarla depremzede çocukların mutlu olacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Onların yüzünde tebessüm oluşturmak bizleri de mutlu eder. Amigurumi örgü bebek yapımı anlamına gelmektedir. Tığ örgü tekniği ile yapılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada tercih edilen bir oyuncak türüdür. Tamamen organik olup makine ve elde yıkanabilmektedir. Annelerin çocuklarına güvenle oynaması için yaptığımız oyuncak türüdür."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya saatler kaldı
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileriyle iftarda buluştu

Benzer haberler

Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek

Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek

Muğla'da depremzede çocuklar 150 metrekarelik Türkiye haritası oluşturdu

Hatay'daki çadır kentte çocuklar için cimnastik parkuru kuruldu

MÜSİAD'ın Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam başladı

MÜSİAD'ın Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam başladı
Afyonkarahisarlı gurbetçi çift, biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı

Afyonkarahisarlı gurbetçi çift, biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı
Yazlıkçıların kamp merkezi depremzedelerin yeni yuvası oldu

Yazlıkçıların kamp merkezi depremzedelerin yeni yuvası oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet