Dolar
27.03
Euro
29.71
Altın
1,928.05
ETH/USDT
1,861.80
BTC/USDT
29,830.00
BIST 100
7,434.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Mücbir sebep devam eden yerlerde yeniden yapılandırma başvuru süresi 29 Şubat 2024'e uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "mücbir sebep hali" 30 Kasım'a kadar uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma başvuruları 29 Şubat 2024'e kadar yapılabilecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Mücbir sebep devam eden yerlerde yeniden yapılandırma başvuru süresi 29 Şubat 2024'e uzatıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "mücbir sebep hali" 30 Kasım'a kadar uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma başvuruları 29 Şubat 2024'e kadar yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" ile söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Depremlerin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar devamına ilişkin karar alınmıştı.

Mücbir sebep hali uzatılan illerde yeniden yapılandırma için 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yapılandırılan tutarların ilk taksiti (peşin ödeme dahil) 31 Mart 2024'ün resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024'e, ikinci taksiti 30 Nisan 2024'e kadar diğer taksitler ise takip eden aylarda ödenebilecek.

Diğer taraftan, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç) ile Sivas'ın Gürün ilçesinde mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona erdiğinden, başvuruların 31 Ekim'e kadar yapılması ve birinci taksitin (peşin ödeme dahil) 30 Kasım'da, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da hava yolu trafiğinde "rekor" yoğunluk
Tuzla'da kentsel dönüşüm 10 farklı proje seçeneğiyle başlıyor
"TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışması"na başvuru için son 2 gün
Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Benzer haberler

Mücbir sebep devam eden yerlerde yeniden yapılandırma başvuru süresi 29 Şubat 2024'e uzatıldı

Mücbir sebep devam eden yerlerde yeniden yapılandırma başvuru süresi 29 Şubat 2024'e uzatıldı

Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

Altın ithalatına "kota uygulaması" geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı finansman imkanlarıyla deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı finansman imkanlarıyla deprem bölgesine desteğini sürdürüyor
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ödenen cezaların iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ödenen cezaların iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
Ek MTV uygulamasında usul ve esaslar belirlendi

Ek MTV uygulamasında usul ve esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet