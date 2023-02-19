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Gündem, Asrın felaketi

MSB'den "Mehmetçik ile depremzede çocuklar aynı sofrada" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber yemek yedikleri görüntüleri yayınladı.

Ahmet Sertan Usul   | 19.02.2023
MSB'den "Mehmetçik ile depremzede çocuklar aynı sofrada" paylaşımı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri video paylaşıldı.

Paylaşımda, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz." ifadelerine yer verildi.

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