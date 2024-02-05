MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı podcast, MSB Mobil Uygulaması üzerinden erişime açıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast yayınladı.
6 Şubat depreminin ilk anından itibaren Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlattığımız "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast, MSB Mobil Uygulamamız'da yayınlandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2024
➡️ Sizlerde mobil uygulamamızı aşağıdaki linklerden ücretsiz olarak… pic.twitter.com/xbK5vk3X9K
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"6 Şubat depreminin ilk anından itibaren Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlattığımız, 'Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK' konulu podcast, MSB Mobil Uygulaması'nda yayınlandı. Sizler de mobil uygulamamızı ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz."
MSB Mobil Uygulaması'na akıllı cihazların uygulama mağazalarından ücretsiz erişim sağlanabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.