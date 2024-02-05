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Gündem, Asrın felaketi

MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı podcast, MSB Mobil Uygulaması üzerinden erişime açıldı.

Utku Şimşek  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı Fotoğraf: İzzet Mazı - AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6 Şubat depreminin ilk anından itibaren Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlattığımız, 'Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK' konulu podcast, MSB Mobil Uygulaması'nda yayınlandı. Sizler de mobil uygulamamızı ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz."

MSB Mobil Uygulaması'na akıllı cihazların uygulama mağazalarından ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

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