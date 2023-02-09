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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar: Tüm hava araçlarımızı seferber ettik

Milli Savunma Bakanı Akar: "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.

Ferdi Türkten   | 09.02.2023
Milli Savunma Bakanı Akar: Tüm hava araçlarımızı seferber ettik

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca, "Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

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