Milli Savunma Bakanı Akar: Tüm hava araçlarımızı seferber ettik
Milli Savunma Bakanı Akar: "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca, "Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.