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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi, konteyner kentteki çocukların oyunlarına eşlik etti. Akar, ders çalışan bir çocuğa matematik problemini çözmesinde yardımcı oldu.

Sarp Özer  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Milli Savunma Bakanı Akar konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing alan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Altınşehir Konteyner Kenti'ne gitti.

Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan, depremzedelerle bir araya gelen Akar, vatandaşların taleplerini tek tek dinledi. Akar, "Yaraları sarmak için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm devletimiz ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." dedi.

Bakan Akar, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın konteyner kentte kalan ailesine de ziyarette bulundu.

Konteyner kentteki Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Akar, çocuklarla yakından ilgilendi. Burada çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, çocukların futbol maçını izledi. Akar, ders çalışan bir çocuğa matematik problemini çözmesinde yardımcı oldu.

Mehmetçik tarafından kurulan çadır kentte inceleme

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçik tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Buradaki seyyar mutfak, banyo ile Mehmetçik Okulu'nda incelemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, depremzedelerle de bir araya geldi.

Vatandaşlar Bakan Akar'a ilk andan itibaren yanlarında olan Mehmetçiğin yardımlarından dolayı teşekkür etti. Yakından ilgilendiği çocukların oyunlarına eşlik eden Akar, çocuklara oyuncak hediye etti.

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