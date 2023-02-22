Dolar
18.87
Euro
20.06
Altın
1,831.93
ETH/USDT
1,615.90
BTC/USDT
23,798.00
BIST 100
5,071.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanşındaki Basel maçı hazırlıklarını St. Jakob- Park Stadında yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

Sarp Özer   | 22.02.2023
Milli Savunma Bakanı Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

İslahiye'de Kalyon Konteyner Kent ve Koordinasyon Merkezi'ne giden Akar, konteynerde yaşayan bir aileyi de ziyaret etti. Ardından Nurdağı'na geçen Bakan Akar, burada da konteyner kent ve çadır sosyal alanlarında incelemelerde bulundu.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Gaziantep Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne de giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, "Bu asrın felaketinde millet birbirine sarıldı, tek yumruk ve tek yürek, devletiyle omuz omuza oldu. Hep birlikte yaraları saracağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 437
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kurduğunu bildirdi
Milli Savunma Bakanı Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı
AP vekilleri deprem bölgesini ziyaret etti: AB Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edecek

Benzer haberler

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 437

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 437

Milli Savunma Bakanı Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı

Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 925 hesap yöneticisi tespit edildi

Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 925 hesap yöneticisi tespit edildi
Mısır'ın ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan iki askeri uçak Adana'ya ulaştı

Mısır'ın ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan iki askeri uçak Adana'ya ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet