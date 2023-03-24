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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedeleri kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Sarp Özer  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezi'ne giden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Akar, daha sonra Orgeneral Güler ile Aselsan Afet ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 400 kişinin kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar, depremzedelerle de bir araya geldi.

Talepleri dinleyen ve çözümüne yönelik talimat veren Akar, çadır kentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulundu.

Yetkililerden buralardaki faaliyetlere ilişkin de bilgi alan Akar, çocuklara oyuncak ve çikolata hediye etti.

Çadır kentin mutfağında da incelemelerde bulunan, iftar menüsüne ilişkin bilgi alan Akar’a depremzede vatandaşlar da "Allah, devletimize zeval vermesin. Allah, sizleri başımızdan eksik etmesin" sözleri ile yakın ilgi gösterdi.

Öte yandan Bakan Akar, Orgeneral Güler ile ramazanın ilk cuma namazını vatandaşlarla Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı.

Bakan Akar, cami çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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